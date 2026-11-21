Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Çiftçimizi tarlada tutmalı, üretmesini sağlamalıyız. Gençlerimizi maalesef tarımda tutamıyoruz." dedi.

Bayraktar, Nevşehir Ziraat Odası'nı ziyaret ederek, Oda Başkanı Kahraman Kaya ve yönetimiyle bir araya geldi.

Bölge tarımıyla ilgili bilgi alan Bayraktar, gazetecilere, bu yıl yağışların mevsim normallerinin üzerinde görülmesinin tarıma bereket getirdiğini söyledi.

Ancak yoğun yağışın bazı bölgelerde sel felaketine neden olarak üreticiyi zor duruma düşürdüğüne dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"Birçok üründe üretim artışı oldu. Birçok ilimizde maalesef sel baskınlarına maruz kaldık. Söke Ovası'na gittiğimde yaklaşık 2,5 metre su vardı. Bu şekilde afetlere maruz kalan üreticilerimize de yardım yapılması, borçlarının yapılandırılması lazım. Afet fonundan da bir miktar nakit yardımı talep ediyoruz. Üretim artışı bereket getirmekle beraber pazarlama sorunu yaşamamıza sebebiyet verdi. Birçok üründe pazarlama sorunu yaşıyoruz. Bölgemizdeki savaş Karadeniz'deki nakliye gemilerinin intikalini önlüyor. Bu manada mal satamıyoruz. Bu durumdaki üreticilerimizin de muhakkak yine borçlarının yapılandırılması fevkalade önemli. Genel olarak Ziraat Bankası ve Tarım Kredi borçlarının??????? yapılandırılmasını talep ediyoruz."

Bayraktar, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada farklı savaşların sürdüğünü, bu durumun maliyetlerin artmasına neden olduğunu vurguladı.

Gıda güvenliğinin stratejik konuma sahip olduğunu dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki artış, maliyetlerimizi fevkalade artırdı. Bu manada destekleme bütçesinin artırılması???????, çiftçimize daha fazla destek verilmesi ve çiftçimizin pozitif ayrımcılığa tabi tutulması fevkalade önemli. Her türlü ihtiyacınızı erteleme şansınız vardır. Araba alacaksınız ertelersiniz, ev alacaksınız ertelersiniz. Erteleyemeyecek tek şey gıdadır. Gıdayı ertelerseniz hayatınızı kaybedersiniz. Bu manada tarım bir milli güvenlik meselesidir. Savaşlar böyle devam eder ve yayılırsa gıda arzında problemler yaşanabilir. Onun için temel ürünlerde belli bir stoku da Türkiye bulundurmak zorunda. En önemlisi çiftçimizi tarlada tutmalı, üretmesini sağlamalıyız. Gençlerimizi maalesef tarımda tutamıyoruz. Bununla alakalı da tedbirleri almamız lazım. Bugün göçmenler var, bunlarla götürüyoruz ama yarın bunlar ülkelerine döndüğünde tarımsal ve hayvansal üretimi neyle yapacağız. Bu projeksiyonları çok iyi görmemiz, doğru okumamız gerekiyor."