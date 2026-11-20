Bayraktaroğlu, Suudi mevkidaşıyla telefonla ikili ve bölgesel konuları görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu ile Al-Ruwaili'nin görüşmede, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıkları belirtildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?