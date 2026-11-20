Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu ile Al-Ruwaili'nin görüşmede, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıkları belirtildi.