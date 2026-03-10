Bayraktaroğlu ve Kukula Telefon Görüşmesi

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bayraktaroğlu, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
