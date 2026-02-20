Bayram İkramiyesi 17 Bin TL Olmalı

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, bayram ikramiyelerinin 17 Bin TL'ye çıkarılması için hazırladıkları kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını duyurdu. Özdağ, "İktidar ve muhalefet partilerinin desteklerini bekliyoruz." dedi.

Bayram ikramiyelerinin 17 Bin TL'ye çıkarılması için Meclis Başkanlığı'na hazırladıkları kanun teklifini sunduklarını açıklayan Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ şunları kaydetti:

"TBMM Genel Kurulu'nda bayram ikramiyelerinin 17.000 TL'ye çıkarılması gerektiğini gündeme getirmiştim. Bu doğrultuda hazırladığımız kanun teklifini de Meclis Başkanlığı'na sunmuş bulunuyoruz. İktidar ve muhalefet partilerinin desteklerini bekliyoruz. Milletimiz için hayırlı olsun"