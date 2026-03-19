Bayram Öncesi Otobüs Denetimi

Büyük İstanbul Otogarı'nda, Ramazan Bayramı'na yönelik otobüslere denetim yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bayram arifesinde seyahate çıkan yolcular ve şoförlerin can ile mal güvenliğinin sağlanması amacıyla otobüslerin otogardan çıkış noktasını denetledi.
Polis ekipleri, otobüslerde emniyet kemeri, takometre ve lastik kontrolü yaptı.
Şoför ve yolculara broşür dağıtan ekipler, bilgilendirme yaparak kurallara uymanın önemini anlattı.
