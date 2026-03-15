Bayram Yolculuğunda Kazada İki Ölüm - Son Dakika
Bayram Yolculuğunda Kazada İki Ölüm

15.03.2026 21:20
Aksaray'da bayram tatiline giderken kaza geçiren Zeliha ve Ömer Koç, toprağa verildi. Çocukları tedavi altında.

AKSARAY'da bayram tatiline giderken şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Zeliha Koç (36) ile eşi Ömer Koç (38), Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde toprağa verildi. Yaralanan çiftin 4 çocuğunun tedavileri ise sürüyor.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun Yalman köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bayram tatiline gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Ömer Koç yönetimindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü baba Ömer Koç'un öldüğü belirledi. Yaralanan eşi Zeliha Koç, oğulları Yiğit Koç (12), Eyüp Ensar Koç (11), Alpaslan Koç (5) ve Yunus Emre Koç (1) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeliha Koç da kurtarılamadı. Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Ömer Koç ve Zeliha Koç'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Tepeköy köyüne getirildi. Koç çifti için Tepeköy Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye çiftin aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zeliha ve Ömer Koç, namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Çiftin 4 çocuğunun tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayram Yolculuğunda Kazada İki Ölüm - Son Dakika

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
20:36
Hakan Safi’den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt
19:56
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var
Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
19:01
Canlı anlatım: Başkentte ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Başkentte ikinci gol geldi
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
18:17
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
SON DAKİKA: Bayram Yolculuğunda Kazada İki Ölüm - Son Dakika
