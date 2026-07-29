Bayramiç\'te Orman Yangını

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bayramiç Barajı yakınlarındaki ormanda, bugün saat 18.00 sıralarında yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.