Bayramlık Kıyafet Dağıtımı

11.03.2026 12:28
Gümüşhacıköy'de ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet dağıtıldı.

AK Parti Gümüşhacıköy Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara Ramazan Bayramı öncesinde bayramlık kıyafet dağıtıldı.

AK Parti Gümüşhacıköy Kadın Kolları Başkanı Gonca Bilgin ve yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ilçede belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet ulaştırıldı.

Bilgin, ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, bayram öncesinde çocukların yüzünü güldürmek amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bilgin, "Çocuklarımızın bayrama yeni kıyafetlerle ve sevinçle girmesi bizler için büyük mutluluk. İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
