Bayrampaşa Belediyesi, Camii ve Mescitleri Düzenli Olarak Temizliyor

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(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki camii ve mescitleri düzenli olarak temizleyerek vatandaşlara hijyenik alanlar sunuyor.

İlçenin cadde, sokak ve parklarında yoğun bir temizlik çalışması yürüten Bayrampaşa Belediyesi ekipleri, bir yandan da ilçedeki cami ve mescitleri düzenli olarak temizliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün farklı bir camide temizlik çalışması yapıyor.