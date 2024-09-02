Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde İlim Yayma Cemiyeti ile Protokol İptali Tartışıldı

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Bayrampaşa Belediye Meclisinde, İlim Yayma Cemiyeti Bayrampaşa Şubesi ile 2031'e kadar sürecek işbirliği protokolünün iptal edilmesi ele alındı.

Bayrampaşa Belediyesi Meclisi eylül ayı birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Kadri Yetişmiş başkanlığında gerçekleştirildi.

Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz, Bayrampaşa Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti Bayrampaşa Şubesi arasında 13 Ekim 2014'te ortak hizmet projesi kapsamında işbirliği protokolünün yapıldığını söyledi.

Bu protokol kapsamında Altıntepsi Mahallesi Filiz Sokak'taki taşınmazın 2031 yılına kadar İlim Yayma Cemiyeti Şubesi'ne verildiğini hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İlim Yayma Cemiyeti, 1952 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan vakıf ve derneklerden sayılmıştır. Bahsi geçen adreste Bayrampaşa Belediyesi ile yürüttüğü ortak hizmet projesinin konusunu ise gençlere ilmi ve bilimsel eğitimler verilmesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda neredeyse bilabedel verilmek suretiyle ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak temel bilimleri içeren ek ders hizmetleri ve ahlaki gelişimine katkı sağlanması için sunulan Kur'an-ı Kerim derslerinden Bayrampaşa halkımız son derece memnundu ancak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin belediye başkan adayı Hasan Mutlu'nun seçimleri kazanarak belediye başkanı olmasına mukabil, taraflar arasındaki işbirliği protokolü Belediye Başkanlığının tek taraflı beyanıyla feshedilmiştir."

Her ne kadar belediye yönetiminde değişiklik olsa da gençlere ve çocuklara yönelik bir kamu hizmetinin devam etmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Zira devlette, idarede ve kamu hizmetinde devamlılık esastır. Bu anlayışın temeli de hizmetin devamını gerektirir. Seçimlerin hemen ertesinde hiçbir gerekçe gösterilmeden ileri sürülen fesih beyanıyla bu hizmetin sonlandırılması, bu hizmetten yararlanan vatandaşlarımızda 'ötekileştirilme' hissiyatı oluşturmuştur. Aynı zamanda bizlerde de hiçbir gerekçe gösterilmeksizin sonlandırılan kamu hizmetinin siyasi saiklerle sonlandırıldığı düşüncesi egemen olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, önergesinde şu soruları yöneltti:

"İdare, yaptığı özel hukuk sözleşmeleriyle bağlıdır. Fesih iradesinin ileri sürülmesi ise istisnadır. 2031 yılına kadar devam edeceği öngörülen 'ortak hizmet' protokolü hangi sebeple feshedilmiştir? Bu hizmetten halihazırda faydalanan öğrencilere yönelik olarak, aynı hizmetin ikamesi ve yerine getirilmesi için bir planlama yapılmış mıdır? Halihazırda devam eden bir hizmet Başkanlığınızca sonlandırılmıştır. Bahsi geçen kamu binasında verilecek yeni hizmetin türü nedir ve bu hizmeti görecek olan yeni idare kimdir? Sonlandırılan kamu hizmeti hangi gerekçelerden rahatsız olunarak sonlandırılmıştır?"

Soru önergesi üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Atilla Özen, şunları dile getirdi:

"Kamu varlıklarını belirli topluluklara ücretsiz tahsis etme uygulaması yerine seçim öncesi vaatlerimizde belirttiğimiz üzere halka tahsis yoluna gidilmektedir. Bu topluluklar üzerinden eğitimler verilmeyecektir. Eğitimler ve buna bağlı tahsisler, Türk milli eğitiminin genel amacının belirlendiği 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 2. maddesinde ifade edilen, 'Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa'da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.' kapsamında yerine getirilecektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada soru önergesi kabul edildi.