Bayrampaşa Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine 2 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Bayrampaşa Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine 2 Milyon TL Destek

Bayrampaşa Belediyesi, amatör spor kulüplerine toplam 2 milyon 33 bin TL tutarında nakdi yardım çeki verdi. Başkan Hasan Mutlu, bu yardımlarla ilçedeki sporcuların gelişimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

14.10.2024 12:05  Güncelleme: 12:59
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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine toplam 2 milyon 33 bin TL tutarında nakdi yardım çeki verdi. Çekleri kulüp başkanlarına takdim eden Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılına özel ilçemizdeki amatör spor kulüplerimizin her birine 101 bin TL, toplamda da 2 milyon 33 bin TL destek sağladık. Sporun başkenti Bayrampaşa'mızda kulüplerimizi ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, amatör spor kulüplerine yardım ederek yeni sporcuların yetişmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda, Arda Turan Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle, Bayrampaşa Amatör Kulüpler Birliği'ne üye olan 19 spor kulübüne toplam 2 milyon 33 bin TL tutarında nakdi yardım çeki verildi. Çekleri kulüp başkanlarına Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu takdim etti.

Törende konuşan Başkan Mutlu, "Bayrampaşa ulusal ve uluslararası düzeyde profesyonel sporcular yetiştirmiş bir ilçe. O nedenle ilçemizi sporun başkenti olarak nitelendiriyoruz. Daha nice nitelikli sporcular yetişmesine katkı sunmak için Cumhuriyetimizin 101. yılına özel ilçemizdeki amatör spor kulüplerimizin her birine 101 bin TL, toplamda da 2 milyon 33 bin TL destek sağladık. Sporun başkenti Bayrampaşa'mızda kulüplerimizi ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Verilen destekten çok memnun olduklarını belirten Bayrampaşa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Ülkü Gürkan ise "Belediye Başkanımız Sayın Hasan Mutlu'ya spora ve sporculara sağladığı desteklerden dolayı tüm kulüplerimiz adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Ne mutlu bize ki, bizi anlayan ve destekleyen bir belediye başkanımız var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine 2 Milyon TL Destek - Son Dakika

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