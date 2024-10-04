Bayrampaşa'da Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezi Açıldı

Bayrampaşa\'da Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezi Açıldı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni merkez, sokak hayvanlarına klinik ve barınak hizmetleri sunuyor.

04.10.2024 16:38  Güncelleme: 17:11
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(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Başkan Mutlu, "Yeni merkezimizde can dostlarımıza en iyi hizmeti veriyoruz" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, Cevatpaşa Mahallesi Kıyı Sokak'ta bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezi'nde hayvanların bakım ve tedavi işlemlerini titizlikle sürdürüyor. Klinik ve barınak olmak üzere iki bölümden oluşan toplam bin metrekarelik yeni merkezde sokak hayvanlarına yönelik muayene, röntgen, laboratuvar ve ameliyat hizmeti veriliyor. Merkezde köpekler için alttan ısıtmalı kafesler, hasta kediler için ise özel bölümler yer alıyor.

Merkezi ziyaret ederek çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Mutlu, "Biz, her canlının yaşam hakkını savunuyoruz. Sokak hayvanlarımızı rehabilite ederek yaşatmanın mücadelesini veriyoruz. Yeni merkezimizde can dostlarımıza en iyi hizmeti vermenin sorumluluğunu taşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezi Açıldı - Son Dakika

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