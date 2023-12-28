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BBDSO Yeni Yıl Konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Yeni Yıl' konseri verdi. Konserde BBDSO şefi Naci Özgüç yönetiminde piyanist Kerem Görsev, saksafoncu Engin Recepoğulları, kontrabasçı Volkan Hürsever ve davulcu Ferid Odman da yer aldı. Konserde özel hazırlanan repertuvar solistler ve BBDSO eşliğinde seslendirildi ve konser sonunda sanatseverler tarafından alkışlandı.

BBDSO Yeni Yıl Konseri
28.12.2023 - 23:59,
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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "Yeni Yıl" konseri verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, BBDSO şefi Naci Özgüç yönetti.

Orkestraya piyanoda Kerem Görsev, saksafonda Engin Recepoğulları, kontrabasta Volkan Hürsever ve davulda Ferid Odman eşlik etti.

Gecede, yeni yıl için özel hazırlanan repertuvar, solistler ve BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda solistler, şef ve orkestra, sanatseverler tarafından alkışlandı.

Kaynak: AA
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