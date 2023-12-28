23:29 •
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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "Yeni Yıl" konseri verdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, BBDSO şefi Naci Özgüç yönetti.
Orkestraya piyanoda Kerem Görsev, saksafonda Engin Recepoğulları, kontrabasta Volkan Hürsever ve davulda Ferid Odman eşlik etti.
Gecede, yeni yıl için özel hazırlanan repertuvar, solistler ve BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Konser sonunda solistler, şef ve orkestra, sanatseverler tarafından alkışlandı.
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