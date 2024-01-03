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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'da yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'da yapılan saldırıyı kınadı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'da düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek' yürüyüşünün ardından evine dönen kişiye yapılan yumruklu saldırıyı kınadı. Destici, basın toplantısında saldırının algı operasyonu olduğunu belirtirken, asgari ücret artışı ve Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik saldırıları da değerlendirdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul\'da yapılan saldırıyı kınadı
03.01.2024 - 15:37,
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek" yürüyüşünün ardından evine dönen kişiye yapılan yumruklu saldırıyı kınadı.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da gerçekleştirilen "Filistin'e Destek, Şehitlere Saygı" yürüyüşünden dönen vatandaşa yapılan yumruklu saldırı üzerinden algı operasyonu oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

Basın toplantısında kürsünün iki yanında Alperen gençlerin açtığı Türk bayrağı ile "Kelime-i Tevhid" yazılı bayrağa işaret eden Destici, iki bayrağın da vazgeçilmez olduğunun altını çizdi.

Asgari ücrete yapılan yüzde 49 oranındaki artışa değinen Destici, bu oranın yeterli olmadığını ancak bütçe şartları değerlendirildiğinde yıllık enflasyonun 6 aylık artışının üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi Asgari Hane Geçim Tespit Komisyonu'nun kurulması gerektiğini söyleyen Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Asgari 4 kişilik bir hanede, 17 bin lira mı asgari ücret, evde tek kişi mi çalışıyor, aradaki 3 bin lirayı devlet verecek. Tek emekli mi çalışıyor, eline 10 bin lira mı geçiyor, aradaki 10 bin lirayı devlet verecek. Bunun çıkar yolu budur. Milletimizi enflasyona ya da hayat pahalılığına ezdirmemenin, en azından asgari geçim standartlarına kavuşturmanın yolu da budur."

"Diyanet görevini yapıyor"

Diyanet İşleri Başkanlığının son cuma hutbesine değinen Destici, belirli dönemlerde hedef alınarak milletle karşı karşıya getirilmeye çalışılan Diyanetin görevini yaptığını dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı'na saldırılmasını büyük bir ahlaksızlık ve hadsizlik olarak gördüğünü anlatan Destici, "Ayrıca kavramların da karıştırıldığı kanaatindeyim. Noel baba figürü, yıllarca Türkiye'de İslamcı-laik çatışmasının malzemesi yapılmaya çalışıldı. Noel baba figürünün dini hiçbir niteliği yoktur. Ticari bir meta olarak başladığı macerası, popüler kültür objesi olarak devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA
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