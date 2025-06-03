BCG, Gazze Yardım Vakfı ile İşbirliğini Sonlandırdı - Son Dakika
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BCG, Gazze Yardım Vakfı ile İşbirliğini Sonlandırdı

03.06.2025 22:53
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BCG, eleştiriler sonrası Gazze İnsani Yardım Vakfı ile çalışmayı durdurdu ve yardım faaliyetlerini sona erdirdi.

ABD merkezli danışmanlık firması Boston Consulting Group (BCG), İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) yönelik eleştirilerin ardından bu vakıf ile yürüttüğü işbirliğini sonlandırdığını açıklayarak, bölgedeki yardım faaliyetlerini durdurduklarını belirtti.

BCG tarafından firmanın Gazze'deki faaliyetlerini durdurma kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'ye ilişkin onaylanmamış ek çalışmalar, çok taraflı paydaşların desteğini almamış olup 30 Mayıs'ta durdurulmuştur. BCG, bu çalışmalar için herhangi bir ödeme almamış ve almayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Projeye ilişkin resmi bir inceleme süreci başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Bu inceleme süreci devam ederken, projeyi yürüten ortak yöneticilerden biri idari izne ayrılmıştır." şeklinde kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'na yönelik eleştirilerin ardından firmadan yapılan açıklamada, vakıf ile yürütülen işbirliğinin sonlandırıldığı, bölgedeki yardım faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Öte yandan Washington Post (WP) Gazetesi, BCG'nin Gazze'deki insani yardım faaliyetlerini durdurduğunu öne sürmüştü.

Gazeteye göre BCG, yardım dağıtım sisteminin oluşturulmasında, Gazze'nin güneyinde dört dağıtım tesisini işleten yükleniciler için ödeme yapıları ve tedarik standartlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

İsrail'in Gazze'de kullandığı yeni silah: Yardım dağıtımları

ABD'nin üstlendiği İsrail'in desteklediği Gazze İnsani Yardım Vakfı, 27 Mayıs'ta "Gazze'de operasyona başladığını" ve sözde yardım dağıtımı için tırların yola çıktığını açıklamıştı.

İsrail ordusuysa Gazze Şeridi'nde 3'ü güneyde, biri kuzeyde olmak üzere 4 sözde yardım dağıtım merkezi kurulduğunu duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ni kantonlara bölerek yaklaşık yüzde 80'inden fazlasını Filistinliler için yasak bölge ilan eden İsrail ordusunun açıklamasında, sözde yardım dağıtım merkezlerinden Morag Koridoru üzerindeki 2'sinin faaliyetlerine başladığı kaydedilmişti.

Sözde yardım dağıtımının ilk gününde, İsrail ordusunun açlığa maruz bıraktığı Filistinlilerin Tel Sultan'daki merkeze akın etmesi nedeniyle çıkan kargaşada açılan ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarcası yaralanmıştı.

GHF kontrolündeki dağıtım noktasından gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından 2. Dünya Savaşı'nda Alman Nazilerin kurduğu toplama kamplarında çekilen sembol fotoğrafa benzetilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BCG, Gazze Yardım Vakfı ile İşbirliğini Sonlandırdı - Son Dakika

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