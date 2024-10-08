BDT Zirvesi Moskova'da Toplandı

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Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında Rusya'nın başkenti Moskova'da toplandı.

Kremlin Sarayı'nda dar formatta düzenlenen zirveye Putin'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev katıldı.

Zirvenin basına açık kısmında açılış konuşmasını yapan Putin, BDT ülkeleriyle etkileşimin Rus dış siyasetinde öncelikli olduğunu belirterek, "BDT ülkeleri bizim için en yakın komşu, dost, stratejik ortaktır. Doğal olarak iş birliğimizi her şekilde güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Putin, BDT'de ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkilere, karşılıklı çıkar sağlayan projelere ve ortak güvenliğin sağlanması ile ilgili konulara önem verdiklerini dile getirdi.