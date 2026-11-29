ABD'de 1960'lı yıllarda rock müziğin efsane gruplarından olan Beach Boys'un üyesi Mike Love, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Love'ın halkla ilişkiler sorumlusu Katie Altman, sanatçıya ilişkin açıklama yaptı.

Sanatçının dün ailesinin yanında hayatını kaybettiğini belirten Altman, 85 yaşındaki Love'ın ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşmadı.

1960'ların başında kuzenleri Brian, Carl ve Dennis Wilson ile The Beach Boys'u kuran Love, grubun "Surfin' USA", "California Girls", "I Get Around" ve "Good Vibrations" gibi şarkılarıyla dünya çapında tanınmıştı.

Sörf kültürü, otomobiller ve gençlik yaşamını konu alan şarkılarıyla tanınan grup, ABD'nin en büyük müzik gruplarından biri haline gelmişti.

Dünya çapında 100 milyondan fazla albüm satan Beach Boys, Rolling Stone dergisi tarafından da "Tüm Zamanların En Büyük 100 Sanatçısı" listesinde 12. sırada gösterilmişti.