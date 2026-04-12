Bedri Baykam'ın Picasso Sergisi İstanbul'da

12.04.2026 10:30
Ressam Bedri Baykam'ın 'Baykam on Picasso: Les Demoiselles Revisited' adlı sergisi, Paris'ten sonra İstanbul'da Piramid Sanat'ta ziyarete açıldı. Baykam, serginin Picasso ile olan derin bağını ve uzun yıllara yayılan sanat yolculuğunu vurguladı.

Ressam Bedri Baykam'ın geçen yıl Paris'te ilk gösterimi yapılan sergisi 'Baykam on Picasso: Les Demoiselles Revisited', İstanbul'da Piramid Sanat'ta ziyarete açıldı. Picasso'nun 1907 tarihli 'Les Demoiselles d'Avignon'u etrafında şekillenen seri, Baykam'ın uzun yıllara yayılan çok katmanlı araştırma ve üretim sürecinin kapsamlı bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Baykam, Picasso ile olan ilişkisini çocukluğuna dayandırıyor. 8-9 yaşında Picasso eserleriyle tanışan sanatçı, ilk sunumunu 12 yaşında yaptı ve o dönemden beri 'Les Demoiselles d'Avignon' onu etkilemeye devam etti. 24 yaşında Amerika'ya yerleştikten sonra 'Fahişenin Odası' adlı eserini yaratan Baykam, bu çalışmanın kübizm ve dışavurumculuğun sentezi olduğunu ve Picasso'nun eserinin kuzeni gibi göründüğünü belirtiyor. 1989'da ise doğrudan kardeşi gibi olan bir resim yaptığını ifade ediyor. Son 10 yılda eski ustalara gönderme yaptığı işlerde Picasso'nun tekrar öne çıktığını, son 3-4 yılda ise bu konuya odaklanan bir kişisel sergi açma fikrinin onu 'Baykam on Picasso: Les Demoiselles Revisited' sergisine yönlendirdiğini anlatıyor.

Sanat yolculuğunu 66 yıla yayılan bir süreç olarak tanımlayan Baykam, kendini tekrarlamak istemeyen bir sanatçı olarak bu kariyeri inşa ettiğini söylüyor. Bu yaklaşımın ona konu ve stil özgürlüğü getirdiğini, hem sanat piyasasından hem de kendi geçmişinden bağımsızlık sağladığını vurguluyor. 1987 ve 1994'ten itibaren 'Yaşayan Sanat' multimedya sergileri gibi projelerle bu anlayışı geliştirdiğini belirtiyor. Paris'ten sonra İstanbul ayağını da zenginleşen bu anlayış doğrultusunda, mekân düzenlemesi, farklı teknikler ve disiplinler arası katkılarla kurguladığını ifade ediyor. İzleyicilerin sergide 1907 Fransa'sını hissettiklerini, 1960-70'lerin İstanbul ve Paris'ine uğradıklarını, hatta 15. yüzyıl Mehmet Siyah Kalem'in Orta Asya dünyasının kokusunu aldıklarını söylüyor.

Çocukluk yıllarından itibaren resim yapmanın ona özgüven getirdiğini belirten Baykam, başkalarının onayına ihtiyaç duymadan sanat ürettiğini vurguluyor. Picasso'yu kendini tekrarlamadığı, risk aldığı ve özgürce yol çizdiği için sevdiğini, örnek aldığını ifade ediyor. Picasso'nun 'güzel' kavramını yıkan radikal tavrını ele alırken, Picasso ile Matisse arasındaki rekabetin modern sanatı geliştirdiğini anlatıyor. Picasso'nun Matisse'in fovizmine imrendiğini, ancak onu aşmak için ters bir yaklaşımla cehennemden gelen bir yanıt verdiğini, yerleşik estetik değerleri sıfırlayıp yeniden yazdığını söylüyor.

Paris'ten İstanbul'a uzanan sergi sürecinde, işlerin mekânla ve izleyiciyle kurduğu ilişkinin değiştiğini belirten Baykam, Paris'in 'Les Demoiselles d'Avignon'un yapıldığı şehir olması nedeniyle ilk sergiyi orada açmanın onu mutlu ettiğini ifade ediyor. Ancak İstanbul sergisinin Paris'tekinden farklı olduğunu, sergilenen eserlerin dörtte üçünün Paris'te bulunmadığını, yeni eserler ve koleksiyonlardan gelen parçalarla zenginleştiğini söylüyor. İstanbul sergisinin bir konsept sergisi olduğunu, izleyicileri farklı zaman ve mekânlara götürdüğünü, hatta Paris'teki sergiyi görmeyenlerin İstanbul'u görmelerinin avantajlı olabileceğini vurguluyor. İstanbul sergisinin çok daha farklı ve zengin bir deneyim sunduğunu ekliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
09:23
Aile hekimliğinde yeni dönem “İşveren“ tartışması bitiyor
Aile hekimliğinde yeni dönem! "İşveren" tartışması bitiyor
08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
08:24
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
07:57
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
