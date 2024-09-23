Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergisi Açıldı

Kültür Bakanı Ersoy, 'Tutkulu İki Yürek' sergisini ziyaret ederek bilgi aldı ve başsağlığı diledi.

23.09.2024 18:18
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu kapsamında düzenlenen "Tutkulu İki Yürek: Bedri Rahmi Eyüboğlu - Eren Eyüboğlu Sergisi"ni ziyaret etti.

Bakan Ersoy, Mustafa Ayaz Vakfı Plastik Sanatlar Müzesi'ndeki serginin küratörü Siret Uyanık'tan sergi hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Ersoy, Mustafa Ayaz'ın kızı Nilay Ayaz'a babasının 17 Eylül'deki vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Ersoy, daha sonra Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan "Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı" ile İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın "Ayasofya Fotoğrafları" sergilerini de ziyaret etti.

Aile koleksiyonundan 80 resim var

Tutkulu İki Yürek Sergisi'nin küratörü Siret Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu'nun 80 eserinden oluştuğunu ifade etti.

Uyanık, sergide Eyüboğlu aile koleksiyonundan alınan çok özel eserlerin yanı sıra sanatçılara ait dokümanlar, mektuplar, madalyalar, diplomalar ve arşiv belgelerinin de yer aldığını söyledi.

Sergiyi Ömer Faruk Şerifoğlu ile hazırladıklarını, merhum ressam Mustafa Ayaz'ın kızları Ayla ve Nilay Ayaz'ın koordinesinde serginin tamamlandığını belirten Uyanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Planlamalarına aylar önce başladığımız sergiden iki gün önce müzenin kurucusu, duayen ressam Mustafa Ayaz'ı kaybettik. Ömrünü Türk resim sanatına adamış, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 49. ölüm yıl dönümünde açacağımız sergide, tutkulu yürek Mustafa Ayaz'ı anmak durumunda kaldık. Onlar eserleriyle yaşayacaklar. Biz, sanata gönül vermiş insanlar, onların aydınlattığı sanat ışığında yürümeye devam edeceğiz."

Uyanık, resimlerin kronolojik olarak kurgulandığı sergide, ziyaretçilerin "Karagöz'ün Gemisi" ve "Mürşid'in Evi" başta olmak üzere Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun birçok başyapıtını görebileceğini ifade etti.

Sanatçının, Türkiye'nin 1957'de yurt dışında katıldığı ilk bienal olan Sao Paulo Bienali'nde ödül aldığı "Meyveler" isimli tablosunun da sergide olduğunu belirten Uyanık, "Sergide yer alan eserlerin büyük bir bölümü otoportrelerden, Anadolu motiflerinden oluşuyor. Kültür Yolu kapsamında 29 Eylül'e kadar ücretsiz olacak. Sonrasında 17 Kasım'a kadar isteyenler ücretli gezebilecek." dedi.

" Karadeniz'in bağrından kopan çok değerli sanatçılar"

Mustafa Ayaz'ın kızı Nilay Ayaz da babası hastanede tedavi gördüğü sırada, Bedri Rahmi Eyüboğlu sergisinin açılacağını öğrendiğini ve oldukça heyecanlandığını aktardı.

Ayaz, "Hem babam Mustafa Ayaz hem Bedri Rahmi Eyüboğlu, Karadeniz'in bağrından kopan çok değerli sanatçılar. İkisi de kendilerini sanatlarına, vatanlarına adamış çok değerli insanlar." dedi.

Babasının vasiyetinin "müzenin yaşaması" olduğunu vurgulayan Ayaz, "Biz??????? elimizden geldiğince müzede düzenleyeceğimiz etkinliklerle ismini sonsuza kadar yaşatmaya çalışacağız. Babam, Mustafa Ayaz Müzesi'ni Atatürk'e olan borcunu ödemek için kurdu. Sanatseverlerden istediği, müzenin daha çok tanıtılmasıydı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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