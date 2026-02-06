Türk Ulaşım-Sen'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye Ziyaret

(ESKİŞEHİR) - Türk Ulaşım-Sen Eskişehir Şube Başkanı Ümit Biçer ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Kasım 2025'te "Demiryollarının Babası" olarak anılan, Cumhuriyet tarihinin öncü isimlerinden Behiç Erkin'in adının ESTRAM A.Ş. yerleşkesine verilmesi dolayısıyla Ünlüce'ye teşekkürlerini ilettiler.

Behiç Erkin'in vefatının 64. yılında böylesine anlamlı ve vefa dolu bir karara imza atılmasının büyük bir değer taşıdığını ifade eden Türk Ulaşım-Sen Eskişehir Şube Başkanı Ümit Biçer, bu duyarlı yaklaşımın demiryolu camiası başta olmak üzere tüm Eskişehirliler tarafından takdirle karşılandığını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise "ESTRAM yerleşkemize, demiryollarımızın öncüsü ve Cumhuriyetimizin önemli devlet insanlarından Behiç Erkin'in adını vermemiz dolayısıyla gerçekleştirilen bu nazik teşekkür ziyareti bizleri son derece mutlu etti. Bu vesileyle Behiç Erkin'i bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.