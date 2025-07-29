Beijing'de Fırtına: 30 Kişi Hayatını Kaybetti

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle pazartesi gece yarısı itibarıyla 30 kişi hayatını kaybetti.

Belediye sel kontrol merkezinin salı günü yaptığı açıklamaya göre can kayıpları Beijing'in Miyun bölgesinde 28, Yanqing bölgesinde 2 kişi olmak üzere kuzeydeki dağlık alanlarda meydana geldi.

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre başkent genelinde toplam 80.332 kişi tahliye edilirken en fazla yağış 543,4 milimetre ile Miyun'da kaydedildi.

Öte yandan fırtına ve şiddetli yağışlar, 31 noktada yollarda hasara yol açtı ve 136 köyde elektrik kesintisine neden oldu.

Son günlerde subtropikal yüksek basınç bölgesinin uç kesimlerinden taşınan sıcak ve nemli hava nedeniyle Miyun'da ve Beijing'in diğer bölgelerinde aşırı ve şiddetli konvektif hava koşulları meydana geldi.

Sel kontrol merkezi, pazartesi günü saat 20.00'da kent genelinde en yüksek seviyede sel kontrol acil durum müdahale mekanizmasını devreye soktu.

Kent yetkilileri, halka nehirlerin hızla akan bölümlerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.