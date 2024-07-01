Beijing, gelecek odaklı sektörleri geliştirmek için altyapı ve hizmetleri artırıyor

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BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Beijing belediye yönetimi, kentin gelecek odaklı sektörlerini geliştirmek amacıyla, altyapı ve hizmetlerin artırılmasına ilişkin yönerge yayımladı.

Kent geçtiğimiz yıl bilişim, sağlık, imalat, enerji ve malzemeler gibi altı alanın yanı sıra genel yapay zeka, 6G, akıllı seyahat ve kuantum bilişim de dahil olmak üzere 20 sektörü gelecek odaklı sektör teşvik planına dahil etmişti.

Beijing Belediyesi Ekonomi ve Bilişim Teknolojisi Bürosu'na göre kent, söz konusu alan ve sektörler çerçevesinde yeni iş geliştirme üsleri inşa edip mevcut olanları da güncelleyerek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra unicorn işletmelere de yüksek değerli destek sağlayacak.

Bürodan bir yetkili, "Bu üslerin, üniversite ve araştırma kurumlarıyla işbirliği ve finans ve iş yönetim hizmetleri tedariki gibi çeşitli kaynaklarla donatılması gerekiyor. Böylelikle işletmelerin yetenek istihdam etmesine, bilimsel ve teknolojik başarıları dönüştürmesine, pazarları geliştirmesine ve yatırım ve finansman arayışlarına yardımcı olunabilir" dedi.