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Beijing-Singapur Uçuşu Başladı

Beijing Daxing Havalimanı ile Singapur arasında yeni uçuş rotası açıldı, günde bir sefer düzenleniyor.

11.11.2024 14:58
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BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı ile Singapur'u birbirine bağlayan yeni bir uçuş rotası hizmete açıldı. Pazartesi günü açılan yeni rota ile Singapur Havayolları'nın Çin'in başkentindeki iki büyük havalimanına yönelik operasyonları genişlemiş oldu.

Boeing 787-10 uçaklarıyla verilen yolcu hizmeti kapsamında günde bir gidiş-dönüş uçuşu düzenleniyor.

Singapur Havayolları, Beijing-Singapur hattındaki haftalık toplam yolcu uçuşu sayılarının 28'e yükseldiğini söyledi.

Şirketin pazarlama planlamasından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı vekili Dai Haoyu, Çin pazarındaki büyümenin, önümüzdeki 10-20 yıl içinde küresel havacılık yolcu hacminde önemli rol oynamasının beklendiğini ifade etti.

Dai, "Çin, bizim için çok önemli ve stratejik bir pazar" ifadelerini kullandı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'ne göre ülkede bu yıl 700 milyona ulaşan uçak seyahatlerinin 2024 yılında rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Çin'in sivil havacılık taşımacılığı 19 yıl üst üste dünya sıralamasında ikinci sırada yer alırken, küresel havacılık büyümesine katkısı yüzde 20'yi aşmış durumda.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Havacılık, Singapur, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Dünya, Son Dakika

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