Bekir Şahiner\'e Veda Töreni

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Emekli olan İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bekir Şahiner için veda töreni düzenledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Adliyesinde gerçekleştirilen törene, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar ile adliye çalışanları katıldı.

Törende konuşan Şahiner, hakimlik ve savcılık mesleğinin çok kutsal bir meslek olduğunu ve 27 yıl boyunca görev yaptığını anlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun da Şahiner'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.