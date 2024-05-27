Belarus ve Rusya, ortak askeri uçuş tatbikatı düzenliyor - Son Dakika
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Belarus ve Rusya, ortak askeri uçuş tatbikatı düzenliyor

Belarus ve Rusya, ortak askeri uçuş tatbikatı düzenliyor

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile birlikte 27-31 Mayıs tarihleri arasında ortak askeri uçuş tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu. Tatbikatın amacı, birleşik bölgesel hava savunma sisteminin iyileştirilmesi ve kontrol organları ile uçuş personelinin etkileşimini arttırmaktır. Tatbikat sırasında havacılık kuvvetlerinin yönetimi üzerinde çalışmalar yapılacak ve muharebe eğitimi görevleri yerine getirilirken etkileşim organize edilecektir. Ayrıca, devlet ve askeri tesislerin hava saldırılarından korunması konuları da çözülecektir.

27.05.2024 17:17
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Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile ortak askeri uçuş tatbikatı düzenlemeye başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 27-31 Mayıs'ta Belarus ve Rusya birleşik bölgesel hava savunma sisteminin iyileştirilmesi kapsamında, kontrol organları ile uçuş personelinin etkileşimini ve eğitimini arttırmak amacıyla iki ülkenin hava kuvvetleri ve hava savunma birlikleriyle ortaklaşa tatbikat yürütüleceği bildirildi.

Tatbikat sırasında havacılık kuvvetlerinin yönetilmesi üzerinde çalışma yapılacağı aktarılan açıklamada, muharebe eğitimi görevlerinin yerine getirilmesi esnasında etkileşimin organize edileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Tatbikat sırasındaki ana çabalar, devlet ve askeri tesislerin hava saldırılarından korunması konularını çözmeyi amaçlıyor. İlave olarak, havacılık poligonlarında mürettebatın, kara kuvvetleri birliklerini korumak amacıyla bir dizi meseleyi pratik olarak çözmesi gerekecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belarus ve Rusya, ortak askeri uçuş tatbikatı düzenliyor - Son Dakika

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