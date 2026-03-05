Belçika 227 milyon avro ile Mistral 3 alacak - Son Dakika
Belçika 227 milyon avro ile Mistral 3 alacak

05.03.2026 00:24
Belçika, artan insansız hava aracı tehditlerine karşı 227 milyon avro değerinde Mistral 3 MANPADS alacak.

Belçika, yaklaşık 227 milyon avro değerinde Mistral 3 taşınabilir hava savunma sistemi (MANPADS) alacağını açıkladı.

Belçika'da Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, ülkenin Savunma Bakanı Theo Francken konuya ilişkin açıklama yaptı.

Francken, yaklaşık 227 milyon avroluk Mistral 3 MANPADS alacaklarını belirterek, bu hamlenin "hazırlılık ve caydırıcılıkla" ilgili olduğunu kaydetti.

Belçika'nın bu planı, ülkede artan şüpheli insansız hava aracı faaliyetlerinin ardından geldi.

Mistral gibi kısa menzilli hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, helikopter ve alçak uçuş yapan uçaklara karşı etkili olabiliyor.

Ülke medyasında çıkan haberlere göre, Mistral sistemleri bakımı pahalı olduğu için 2017 sonlarında Belçika'da kısmen kullanımdan kaldırılmıştı.

Belçika Ulusal Kriz Merkezi (NCCN), Eylül 2025 ile 21 Ocak 2026 tarihleri arasında ülke genelinde 558 şüpheli insansız hava aracı faaliyeti için ihbar aldığını açıklamıştı.

Mistral 3 sistemi, Fransız savunma şirketi MBDA tarafından üretiliyor. MBDA, Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya ortaklı bir Avrupa savunma konsorsiyumu olarak faaliyet yürütüyor.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Belçika, Savunma, Güncel, Son Dakika

