Belçika Bakanı Kongo'ya Göç Caydırıcılığı İçin Gidiyor

Belçika'nın İltica ve Göçten Sorumlu Bakanı Anneleen Van Bossuyt, sığınma başvurularındaki artışa karşı "caydırıcılık mesajı" vermek amacıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyaret ediyor.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Van Bossuyt, sığınmacı başvurularındaki artışı büyük ölçüde ekonomik nedenlere bağlayarak, "İltica sistemi ekonomik avantaj arayanlar için değildir. Bu gerekçeyle başvuranlara koruma sağlanmayacaktır." dedi.

Van Bossuyt, vize prosedürlerinin kötüye kullanıldığını savunarak, bazı Kongolu vatandaşların turist vizesiyle Belçika'ya gelip daha sonra iltica başvurusu yaptığını ve sahte belge kullanımının yaygın olduğunu öne sürdü.

Bakanın ziyareti kapsamında, Kongolu yetkililere ve kamuoyuna doğrudan mesaj verilmesi, yerel ve uluslararası medya ile temaslarda bulunulması ve çevrim içi bir caydırıcılık kampanyası yürütülmesi planlanıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Belçika'ya yapılan iltica başvurularında Afganistan ve Filistin'in ardından ilk sıralarda yer alıyor.

Yetkililer, başvuruların büyük bölümünün ülkenin doğusundaki çatışma bölgeleri yerine başkent Kinşasa'dan geldiğini belirtiyor.

Belçika'da göçmen sorunu

Belçika, son yıllarda artan düzensiz göç ve iltica başvuruları nedeniyle kapasite sorunlarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle başkent Brüksel'de sığınmacı kabul merkezlerinin doluluk oranlarının yükselmesi, zaman zaman sokakta kalan sığınmacılarla ilgili tartışmaları gündeme getiriyor.

Federal hükümet, başvuruların hızla değerlendirilmesi ve geri dönüşlerin artırılması için yeni önlemler üzerinde çalışırken, bazı siyasi partiler daha sıkı göç politikaları uygulanmasını talep ediyor.

Bu çerçevede hükümet, "caydırıcılık politikaları" ve uluslararası işbirlikleriyle Belçika'ya yönelen göç baskısını azaltmayı hedefliyor.