Belçika Cezaevi Personeli Grevde

13.04.2026 12:56
Belçika'da cezaevi personeli, özelleştirmeye tepki olarak 24 saatlik greve gitti.

Belçika genelindeki cezaevlerinde görevli personel, kamu hizmetlerinde özelleştirme eğilimine tepki göstermek amacıyla 24 saatlik greve gitti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkedeki üç büyük sendika olan ABVV, ACV ve ACLVB'nin ortak çağrısıyla başlatılan grev, dün akşam itibarıyla yürürlüğe girdi.

Grev, federal hükümetin bazı cezaevlerinde özel güvenlik firmalarını devreye sokmayı planlamasına karşı ve federal kamu hizmetlerinde "kademeli özelleştirme" olarak nitelendirilen uygulamalara karşı daha geniş kapsamlı bir protestonun parçası olarak düzenleniyor.

Sendikalar, özellikle henüz faaliyete geçmeyen Anvers kentindeki yeni cezaevinde özel güvenlik personelinin kullanılmasına dair kararın "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Hükümet ise söz konusu cezaevinde bazı görevler için özel güvenlik personeli kullanmayı planladığını duyurdu.

Öte yandan sendikalar, söz konusu kararların kendileriyle istişare edilmeden alınmasını eleştirdi. Sendikalar, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İsviçre vatandaşlarının cezaevlerinde istihdam edilmesine olanak tanıyacak bir yasa tasarısına da karşı çıkıyor.

Haren Cezaevi'nde ise ayrıca aşırı doluluk ve kötü çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla ikinci bir grev bildiriminin yapıldığı duyuruldu.

Sendikalar ile Federal Kamu Hizmetlerinden Sorumlu Bakan Vanessa Matz arasında 15 Nisan'da bir görüşme yapılması planlanıyor.

Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden ise daha önce yaptığı açıklamada, bu uygulamanın özelleştirme anlamına gelmediğini savunarak, özel güvenlik görevlilerinin yalnızca ziyaretçi giriş kontrolü ve otopark denetimi gibi sınırlı ve geçici görevlerde yer alacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

