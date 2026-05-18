Belçika Cezaevlerindeki Aşırı Doluluk İnsani Kriz Yarattı

18.05.2026 18:08
Belçika'daki cezaevleri aşırı doluluk nedeniyle insani krizle karşı karşıya. Mahkum sayısı arttı.

Belçika'daki Merkezi Cezaevi Denetim Konseyi (CCSP), ülkedeki cezaevlerindeki aşırı doluluğun insani kriz boyutlarına ulaştığı konusunda uyardı.

CCSP, ülkedeki cezaevlerindeki duruma ilişkin yıllık raporunu yayımladı.

Buna göre, Belçika'daki cezaevi nüfusu, 2023 ila 2025 yıllarında yüzde 21 artış gösterirken, mahkum sayısı 11 bin 53'ten 13 bin 363'e yükseldi.

Ayrıca 2025 yılı sonunda cezaevlerindeki aşırı doluluk oranı yüzde 19,27'ye ulaştı.

Son aylarda çok sayıda mahkum, yerdeki şiltelerde uyumak zorunda kalırken, nisan ayında yerde uyuyan mahkum sayısı 763'e ulaştı.

Raporda ifadelerine yer verilen CCSP Başkan Yardımcısı Pieter Houbey, "Aşırı doluluk insani kriz boyutlarına ulaştı." uyarısında bulundu.

Houbey, sınırlı ölçüde artırılan cezaevi kapasitesinin, mahkum sayısındaki artışa ayak uyduramadığını belirtti.

2025 yılında yapılan açıklamalara ve alınan önlemlere rağmen durumun kötüleşmeye devam ettiğini kaydeden Houbey, her cezaevi için azami kapasitenin yasal olarak belirlenmesi ve insanların yerde şilte üzerinde uyumaya zorlanmasının yasaklanması çağrısı yaptı.

Belçika'da cezaevi personeli son yıllarda sık sık aşırı iş yükü, personel eksikliği ve kötü çalışma koşulları nedeniyle greve gidiyor. Özellikle cezaevlerindeki aşırı doluluk, güvenlik risklerini artırırken çalışanlar üzerindeki baskıyı da büyütüyor. Grev dönemlerinde bazı cezaevlerinde temel hizmetlerin aksaması nedeniyle hükümet zaman zaman polis ve asker desteğine başvuruyor.

Kaynak: AA

