Ordusuna yeni personel kazandırmak ve mevcut askerlerini bünyesinde tutmakta güçlük yaşayan Belçika'da hükümet, askeri personelin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesini öngören anlaşmayı onayladı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Bakanlar Kurulunun savunma alanındaki sosyal anlaşmaya onay verdiğini duyurdu.

Anlaşmanın askeri personelin statüsü açısından önemli bir adım olduğunu belirten Francken, onlarca yıldır verilen bir sözün nihayet yerine getirildiğini ifade etti.

Francken, Belçika ve Avrupa'nın güvenliği için görev yapan askerlerin emeklerinin karşılığını daha iyi alacaklarını söyledi.

Anlaşmanın parlamentoya sunulacağını bildiren Francken, gelecek haftalarda Temsilciler Meclisinde onaylanmasını umduğunu kaydetti.

Askerlerin çalışma koşulları uzun süredir tartışılıyor

Belçika'da askeri sendikalar, askerlerin ücretlerinin çalışma koşullarıyla orantılı olmamasından, fazla mesailerin karşılığının yeterince ödenmemesinden ve ağır iş yükünden şikayet ediyor.

Hükümetin emeklilik yaşını yükseltmeye yönelik reformu da askeri personelin tepkisine neden olmuştu.

Francken, Genelkurmay Başkanı Frederik Vansina ve askeri sendika ACMP-CGPM, 25 Temmuz 2025'te emeklilik reformunun askerler üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve askerlik mesleğinin daha cazip hale getirilmesi amacıyla sosyal anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma kapsamında askeri tatbikat ve operasyonlarda görev yapan personelin yanı sıra hafta sonları çalışan ve göreve çağrılmaya hazır bekleyen askerlerin ücretlerinin artırılması öngörülüyor.

Belçika, gençleri orduya kazandırmaya çalışıyor

Zorunlu askerlik uygulamasının 1994'te askıya alındığı Belçika'da ordu, tamamen profesyonel ve gönüllülük esasına dayalı bir yapıyla faaliyet gösteriyor.

Hükümet, ordudaki personel sayısını artırmak amacıyla gönüllü askerlik programı da başlatmıştı.

Francken, Kasım 2025'te 17 yaşındaki 149 bin gence mektup göndererek gönüllü askeri hizmet çağrısında bulunmuştu.

Belçika ordusu, 2025 Stratejik Vizyonu kapsamında yaklaşık 27 bin olan aktif askeri personel sayısını 2035'e kadar 34 bin 500'e çıkarmayı hedefliyor.