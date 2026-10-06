Belçika'da De Nonnen belgeseli sonrası Comeb'e 180 yeni istismar bildirimi yapıldı - Son Dakika
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Belçika'da De Nonnen belgeseli sonrası Comeb'e 180 yeni istismar bildirimi yapıldı

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Flaman Adalet Bakanı Zuhal Demir, "De Nonnen" belgeseli sonrası Comeb'e 2025'te 180 yeni istismar bildirimi yapıldığını, bunların 41'inin belgeselle bağlantılı olduğunu belirtti. Bildirimlerin yüzde 82'sinde mağdurlar çocuktu, yüzde 45'inde şiddet tekrarlanmıştı.

Belçika'nın Flaman bölgesinde Katolik rahibelerin karıştığı istismar vakalarını konu alan "De Nonnen" (Rahibeler) adlı belgesel serisinin yayımlanmasının ardından, geçmişteki istismar vakalarına ilişkin bildirimlerde belirgin artış yaşandığı bildirildi.

Belçika'da İngilizce yayın yapan Brussels Times'ın haberine göre, 4 bölümlük belgesel serisinin yayımlanmasının ardından şiddet, istismar ve ihmale ilişkin vakalarla ilgilenen "Geçmişteki İstismar ve Şiddet Vakaları için Tanıma ve Arabuluculuk Komisyonu"na (Comeb) başvurularda artış oldu.

Flaman Adalet Bakanı Zuhal Demir de başvurularda önemli artış görüldüğüne işaret ederek, Comeb'in 2025'te toplam 180 yeni bildirim aldığını kaydetti.

Bu sayının, bir önceki yıla göre 60 artışa tekabül ettiğini belirten Demir, bildirimlerin 41'inin doğrudan belgeselin yayımlanmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Vakaların onlarcasının en az 10 yıl öncesine dayandığı belirtilirken, Comeb'e başvuran kişilerin tamamının bildirim yaptıkları sırada yetişkin olduğu kaydedildi.

Bununla birlikte, vakaların yüzde 82'sinde mağdurların istismarın gerçekleştiği sırada çocuk olduğu ifade edildi.

Bildirimlerin yüzde 45'inde şiddetin uzun süre devam ettiği veya tekrarlandığı belirtildi.

İstismar bildirimleri genel olarak arttı

"Flaman Sınır Aşan Davranışlar İletişim Noktasına" (Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag) yapılan başvurularda da önemli artış görüldü.

Merkeze 2025'te 1545 bildirim yapılırken, bu sayı 2024'teki 954 bildirime göre yaklaşık yüzde 62 arttı.

Merkezin Eylül 2023'te faaliyete geçmesinden bu yana toplam bildirim sayısı 2617'ye ulaştı.

Bildirimlerde en büyük kategoriyi istenmeyen cinsel davranışlar oluşturdu.

Yetkililer, söz konusu artışların tek başına istismar vakalarının toplumda arttığını göstermediğine, mağdurların yaşadıkları hakkında konuşma ve yardım arama konusunda daha fazla imkan bulmasının da rakamlara yansıdığına dikkati çekti.

Belgesel, rahibelerin işlettiği kurumlarda yaşananları anlatıyor

VTM'de 2025'te yayımlanan 4 bölümlük "De Nonnen" belgeseli, rahibelerin yönettiği yetimhane, yatılı okul ve anneler için oluşturulan kurumlarda yaşandığı öne sürülen fiziksel, psikolojik ve cinsel istismarı konu alıyor.

Belgeselde 14 kişi, rahibelerin uyguladığı iddia edilen şiddet ve kötü muameleleri anlatıyor.

Belgeselde ayrıca bazı kadınların ve eski rahibelerin, manastır yaşamında sömürü, kötü muamele, ağır disiplin ve güç istismarı yaşadıklarına ilişkin tanıklıklarına yer veriliyor.

Belgeselde yer alan tanıklıklardan özellikle Zelem'deki Sint-Vincentius yetimhanesine ilişkin iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Eski kurum sakinleri burada çocukların ağır fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını, bazı çocukların kaybolduğunu ve mezarlıkta kimliği belirsiz çocuk mezarlarının bulunduğunu öne sürmüştü.

Bunun üzerine Belçika'nın Limburg Savcılığı, belgeselin yayımlanmasının ardından söz konusu iddialara ilişkin ön soruşturma başlatmıştı.

Flaman Din Adamları Birliği (URV), belgeselde ortaya konulan tanıklıkların ardından mağdurlardan özür dilerken, Zelem'deki iddiaların kapsamlı şekilde araştırılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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