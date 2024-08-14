Belçika'da Flaman toplu taşıma şirketi grev nedeniyle aksaklık yaşandı

Güncel

Belçika'da Flaman toplu taşıma şirketi de Lijn'in çalışma koşulları nedeniyle ülkenin sahil kesiminde yaptığı grev, toplu taşımada aksaklıkların yaşanmasına neden oldu.

Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, grev nedeniyle Westhoek bölgesi ve sahil şeridinde her 10 tramvaydan sadece 1'i faaliyet gösterirken otobüsler de sınırlı şekilde çalıştı.

Personel eksikliği ve çalışma koşullarının elverişsizliği nedeniyle yapılan grev, söz konusu bölgelerde toplu taşımada aksaklıklar yaşanmasına yol açtı.

De Lijn çalışanlarının bağlı olduğu sendikanın temsilcisi, iş yoğunluğunu karşılayacak oranda personelin olmaması ve fazla mesai ücretlerinin ödenmesinde yaşanan gecikmelerden şikayetçi olduklarını aktardı.

Sendika sözcüsü Frederic Wittouck ise VRT kanalına yaptığı açıklamada işverenle yapılan müzakerelerde sonuç çıkmaması sonucunda grev kararı alındığını açıkladı.