Belçika'da Protestolar ve Askeri Eğitim Önerisi - Son Dakika
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Belçika'da Protestolar ve Askeri Eğitim Önerisi

09.06.2026 12:53
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Belçika'da bütçe kesintilerine karşı düzenlenen protestolarda şiddet sonrası hükümetten sert önlemler.

Belçika'da Fransızca eğitim sisteminde öngörülen bütçe kesintilerine karşı Brüksel'de düzenlenen ve şiddet olaylarına sahne olan protestoların ardından federal hükümetten göstericilere yönelik daha sert önlemler alınması yönünde açıklamalar geldi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, olaylara karışan gençlerin disiplin ve vatandaşlık bilinci kazanmaları amacıyla askeri eğitim kamplarına yönlendirilmesini gündeme getirdi.

Flamanca yayın yapan VTM televizyonuna konuşan Francken, Brüksel'de bazı gençlerin "tamamen kontrolden çıktığını" belirterek, Savunma Bakanlığının uzun süredir okuldan ayrılmış veya sosyal hayata uyum sağlamakta zorlanan gençlere yönelik "#Reboot4You" adlı program yürüttüğünü hatırlattı.

Program kapsamında gençlere disiplin, düzen ve vatandaşlık sorumluluğu kazandırıldığını belirten Francken, hükümetin istemesi halinde bu uygulamanın genişletilebileceğini söyledi.

Francken, "Daha fazla disiplin ve eğitim içeren bir pilot projeyi desteklemeye hazırız." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Bernard Quintin de şiddet eylemlerine karışan kişilerin sebep oldukları maddi hasarı karşılamalarını zorunlu kılacak düzenlemenin süratle kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Quintin, "Gösteri yapma ve ifade özgürlüğünü her zaman savunacağım ancak bu özgürlükler şiddete ve yıkıma dönüşmemeli." dedi.

Koalisyon anlaşmasında da yer alan düzenlemeye işaret eden Quintin, "Kırıyorsan bedelini ödersin" ilkesinin uygulanması gerektiğini belirterek, kamu malına zarar verenlerin onarım ve temizlik masraflarını karşılamasının hedeflendiğini kaydetti.

Valonya-Brüksel Federasyonu (FWB) Parlamentosu, 4 Haziran'da bütçe açığını azaltmayı amaçlayan tasarruf paketini onaylamıştı. Paket, öğretmenlerin ders yükünün artırılması, hastalık izni kurallarının sıkılaştırılması ve yükseköğretimde öğrenim ücretlerinin yükseltilmesi gibi düzenlemeler içeriyor.

Öğretmen sendikaları ve öğrenci örgütleri, söz konusu önlemlerin eğitim kalitesini olumsuz etkileyeceğini savunarak protestolar düzenliyor.

Brüksel'de 5 Haziran'da yapılan gösterilerde protestocular ile polis arasında gerginlik yaşanmış, bazı göstericiler gözaltına alınmıştı.

Dün de tasarruf tedbirlerinin bölge parlamentosunca onaylanması ve polisin geçen haftaki gösterilerde "sert müdahalede" bulunması gerekçesiyle yeni protesto düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Politika, Belçika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da Protestolar ve Askeri Eğitim Önerisi - Son Dakika

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