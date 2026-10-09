Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, ABD'nin UCM yaptırımlarına karşı AB'yi harekete çağırdı

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yönelik yeni yaptırımlarını kınayarak Avrupa Birliği'ne (AB), Mahkemenin bağımsızlığını korumak için harekete geçme çağrısında bulundu.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin UCM'ye yönelik yeni yaptırımlarını şiddetle kınadığını belirtti.

Yaptırımların Mahkemenin çalışmalarını sekteye uğratmayı amaçladığını ifade eden Prevot, bunun mağdurların adalete erişimini engellediğini ve en ağır suçlardan sorumlu kişilerin yargı önüne çıkarılmasını zorlaştırdığını vurguladı.

Prevot, UCM'nin bağımsızlığının soruşturduğu kişilere göre değişemeyeceğinin altını çizerek, Belçika'nın girişimiyle Mahkemeye verilecek desteğin 12 Ekim'de yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı ve 15-16 Ekim'de yapılacak AB zirvesinde konunun görüşüleceğini bildirdi.

Mahkemenin korunması için somut önlemler alınması gerektiğini kaydeden Prevot, "Avrupa harekete geçmeli." ifadesini kullandı.

Prevot, Belçika'nın UCM'yi ve çalışmalarına destek verenleri korumak amacıyla AB'nin Engelleme Tüzüğü'nün (Blocking Statute) devreye sokulmasını talep ettiğini belirtti.

Avrupa'nın uluslararası hukuku savunma hakkının yabancı yaptırımlar tarafından belirlenemeyeceğini vurgulayan Prevot, Mahkemenin bağımsızlığının korunması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin UCM'ye yaptırımları

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM'nin eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın "2026 Nobel Barış Ödülü"nü kazanmasının ardından UCM'ye yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında, UCM'ye yönelik aldıkları yaptırım kararını savunarak, "Başkan Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Amerikalıları yargılamasına asla izin vermeyecektir. İşte bu nedenle bugün ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım uyguluyor." ifadelerini kullanmıştı.

"Ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız." diyen Rubio, "Bunu yapmazlarsa ABD, Amerikalılar artık tehdit altında kalmayana kadar UCM'yi adım adım yıkmaya devam edecektir." ???????değerlendirmesinde bulunmuştu.

Mahkeme, Kasım 2024'te Gazze'deki soykırımı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmış, ABD ise söz konusu karara şiddetle itiraz etmiş ve kararı tanımadığını dile getirmişti.

Washington yönetimi, ağustos ayında mahkeme Başkanı Tomoko Akane de dahil olmak üzere UCM yargıçlarına ve savcılarına yaptırım uygulamıştı.