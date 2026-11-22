Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Danimarka'da Ukraynalı rapçi Kyivstoner'e yönelik suikast girişimi iddiaları ve Polonya hava sahasının ihlalinin ardından iki ülkeyle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Prevot, olaylara ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Yetkililerin, Danimarka topraklarındaki suikast girişimi ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırıları sırasında Polonya hava sahasının ihlal edilmesinden Rusya'yı sorumlu tuttuğuna işaret eden Prevot, söz konusu olayları kınadıklarını bildirdi.

Prevot, Belçika'nın Danimarka ve Polonya ile dayanışma içinde olduğunun altını çizdi.

"Avrupalı ortaklarımızın güvenliği, bizim güvenliğimizdir." ifadesini kullanan Prevot, kolektif güvenliği korumak amacıyla Avrupa Birliği (AB) ve NATO çerçevesinde yakın işbirliğine devam edeceklerini vurguladı.

Ukraynalı rapçi Kyivstoner'e yönelik saldırı hazırlığı

Danimarka kamu yayın kuruluşu DR, 20 Kasım'daki haberinde, 25 Eylül'de Charlottenlund kentinde konser vermesi planlanan Ukraynalı rapçi Kyivstoner'e yönelik saldırı hazırlığı yapıldığını ileri sürmüştü.

İki Danimarkalının, Rus istihbarat servisinin talimatıyla Ukraynalı rapçiye saldırı düzenlemeyi planladığı, şüphelilerin konser öncesinde yakalandığı ve araçlarında silah bulunduğu bildirilmişti.

Diğer taraftan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 20 Kasım'da Polonya hava sahasına giren 3 cismin ülke topraklarına düştüğü açıklanmış, bunlardan birinin "Kh-101" tipi Rus seyir füzesi olduğu belirlenmişti.