Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, Trump'ın BM hitabını ara seçim mesajı diye niteledi - Son Dakika
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Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, Trump'ın BM hitabını ara seçim mesajı diye niteledi

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Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu hitabını ara seçimlere yönelik buldu. Prevot, Trump'ın iklim, göç ve uluslararası yargı görüşlerinin Belçika'nın çok taraflılık temelli değerleriyle taban tabana zıt olduğunu söyledi.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitabını, yaklaşan ABD seçimlerine yönelik ve Belçika'nın savunduğu çok taraflılık temelli değerlerin karşısında olduğunu söyledi.

Prevot, bütçe görüşmeleri nedeniyle katılım gösteremeyen Başbakan Bart de Wever'in yerine BM Genel Kuruluna hitap etmek üzere geldiği New York'ta resmi haber ajansı Belga'ya değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın Genel Kurula hitabının büyük ölçüde ülkesindeki ara seçimlere yönelik olduğunu dile getiren Prevot, Trump'ın dış politikadan çok kendi iç politikasını öven bir mesaj verdiğini söyledi.

Prevot, ABD Başkanı'nın açıklamalarının yaklaşan ara seçimler bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Trump'ın iklim, toplumsal cinsiyet, göç ve uluslararası yargı kurumlarına ilişkin görüşlerinin Belçika'nın yaklaşımıyla "taban tabana zıt" olduğunu belirten Prevot, çok taraflılığın orta ölçekli güçler için emperyalist veya hasmane güçlere karşı en önemli koruma olduğunu vurguladı.

Prevot, Trump'ın İran veya Ukrayna konusunda hızla barış anlaşmalarına varılabileceği yönündeki açıklamalarını da değerlendirerek, bunun gerçekleşmesinin arzu edilir olduğunu ancak daha önce umut vadeden bazı anlaşmaların sahada hayata geçmediğini kaydetti.

Uluslararası hukuk vurgusu

Prevot, Genel Kurula hitabında ise savaşlar, insani krizler, iklim değişikliği, salgınlar ve teknolojik dönüşüm karşısında ortak bir pusulaya ihtiyaç olduğunu dile getirerek, Belçika için bu pusulanın BM Şartı ve uluslararası hukuk olduğunun altını çizdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Prevot, kalıcı bir barışın BM Şartı ile Ukrayna'nın egemenliğine, siyasi bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde kurulması gerektiğini ifade etti.

Prevot, Filistin, Sudan, Myanmar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Haiti'deki çatışmaları da anarak, insani yardımlara ayrılan kaynakların azaltılmaması çağrısında bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargıçlarına yönelik baskı ve yaptırımlar karşısında mahkemenin bağımsızlığını savunan Prevot, ülkesinin Uluslararası Adalet Divanına da desteğini yineledi.

Prevot, yapay zekanın özellikle çocukları koruyacak biçimde düzenlenmesi gerektiğini, bunun yeniliklerin önünü kesmeden yapılabileceğini söyledi.

Denizlerde seyrüsefer özgürlüğüne de değinen Prevot, Hürmüz Boğazı ve diğer bölgelerdeki engellerin enerji, gübre ve gıda fiyatlarını tehdit ettiğini belirtti.

Prevot, Anvers Limanı'nın önemine işaret ederek, gemi ve liman tesislerinin güvenliğine ilişkin uluslararası kuralların güçlendirilmesini istedi.

Kaynak: AA
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