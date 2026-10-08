Belçika İçişleri Bakanı Liege'de Antifa'nın karıştığını öne sürdü, yasak geldi

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Liege kentinde eğitim politikalarına karşı düzenlenen öğrenci protestolarında son günlerde yaşanan şiddet olaylarına "Antifa tarzı bir hareketin" karıştığını öne sürdü.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre Quintin, Liege'de düzenlenen basın toplantısında, kentte Antifa tarzı bir hareketin aktif olduğunu bildiklerini belirterek, "Yetişkinler, çocukları şiddet içeren siyasi mesajlar vermek için manipüle ediyor. Bu, tamamen kabul edilemez." dedi.

Yerel polis yetkilileri de 1 Ekim'den bu yana protestolardaki şiddetin ve olaylara karışan kişi sayısının arttığını bildirdi. Polis, son günlerde gösterilere katılanların arasında öğrencilerle ilgisi olmayan profillerin daha fazla görülmeye başlandığını belirtti.

Olayların ardından Liege Belediye Başkanı Jean-Marc Demelenne, bugün itibarıyla kentte toplanma yasağı getirdi. Düzenleme kapsamında kamusal alanlarda üçten fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmiyor.

Liege'deki protestolar, Fransızca konuşulan Valon-Brüksel Federasyonu hükümetinin eğitim alanındaki bütçe kesintileri ve reformlarına tepki olarak başlamıştı. Kentte 1 Ekim'den bu yana düzenlenen gösterilerden bazılarında mağazalar ve kamu malları hasar görmüş, polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Adını "Antifaşist" ifadesinin kısaltmasından alan Antifa hareketi, merkezi ve tek bir lideri bulunmayan, aşırı sol eğilimli otonom gruplardan oluşan siyasi akım olarak öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl eylül ayında ülkesindeki Antifa'yı terör örgütü ilan etmişti.