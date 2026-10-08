Belçika İçişleri Bakanı Liege'de Antifa'nın karıştığını öne sürdü, yasak geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika İçişleri Bakanı Liege'de Antifa'nın karıştığını öne sürdü, yasak geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Liege'deki öğrenci protestolarında şiddete 'Antifa tarzı bir hareketin' karıştığını öne sürdü. Polis 1 Ekim'den bu yana şiddetin arttığını belirtirken Liege Belediye Başkanı bugün kentte üçten fazla kişinin toplanmasını yasakladı.

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Liege kentinde eğitim politikalarına karşı düzenlenen öğrenci protestolarında son günlerde yaşanan şiddet olaylarına "Antifa tarzı bir hareketin" karıştığını öne sürdü.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre Quintin, Liege'de düzenlenen basın toplantısında, kentte Antifa tarzı bir hareketin aktif olduğunu bildiklerini belirterek, "Yetişkinler, çocukları şiddet içeren siyasi mesajlar vermek için manipüle ediyor. Bu, tamamen kabul edilemez." dedi.

Yerel polis yetkilileri de 1 Ekim'den bu yana protestolardaki şiddetin ve olaylara karışan kişi sayısının arttığını bildirdi. Polis, son günlerde gösterilere katılanların arasında öğrencilerle ilgisi olmayan profillerin daha fazla görülmeye başlandığını belirtti.

Olayların ardından Liege Belediye Başkanı Jean-Marc Demelenne, bugün itibarıyla kentte toplanma yasağı getirdi. Düzenleme kapsamında kamusal alanlarda üçten fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmiyor.

Liege'deki protestolar, Fransızca konuşulan Valon-Brüksel Federasyonu hükümetinin eğitim alanındaki bütçe kesintileri ve reformlarına tepki olarak başlamıştı. Kentte 1 Ekim'den bu yana düzenlenen gösterilerden bazılarında mağazalar ve kamu malları hasar görmüş, polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Adını "Antifaşist" ifadesinin kısaltmasından alan Antifa hareketi, merkezi ve tek bir lideri bulunmayan, aşırı sol eğilimli otonom gruplardan oluşan siyasi akım olarak öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl eylül ayında ülkesindeki Antifa'yı terör örgütü ilan etmişti.

Kaynak: AA
İçişleri BakanıPolitikaGüvenlikBelçikaŞiddetGüncelPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Türkiye’de de ilgi gören modelde korkutan olay Trafikte giderken bir anda bu hale geldi Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
Sokak ortasında eski eşini öldürdü Ardından kendi canına kıydı Sokak ortasında eski eşini öldürdü! Ardından kendi canına kıydı
Bu nasıl vicdansızlık Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
13:44
İstanbul’daki bina çökünce milyonlar e-Devlet’e akın etti
İstanbul'daki bina çökünce milyonlar e-Devlet'e akın etti
13:17
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın Tam 1630 taşınmaz
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
11:58
Ali Koç’la aynı restoranda karşılaştı Paylaşımına düştüğü not olay oldu
Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:01
Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular
Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 13:56:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Belçika İçişleri Bakanı Liege'de Antifa'nın karıştığını öne sürdü, yasak geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei