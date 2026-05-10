Belçika Kraliçesi Mathilde, Emine Erdoğan ile İstanbul'da Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldi. Emine Erdoğan, görüşmenin iki ülke arasındaki "gönül birliğini ve kalpler arasındaki bağı güçlendirmesini" temenni ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde ile İstanbul'da bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu" bildirdi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. İstanbul'da Belçika Kraliçesi Mathilde ile tanışmaktan büyük mutluluk duydum, onu ülkemizde ağırladık. Bu değerli buluşmanın, ülkelerimiz arasındaki kalplerin birliğini daha da güçlendirmesini diliyorum. Ülkemizi ziyareti sırasında İstanbul'da Belçika Kraliçesi Majesteleri Mathilde ile tanışmaktan memnuniyet duydum. Bu anlamlı buluşmanın, milletlerimiz arasındaki içten bağı daha da güçlendireceğine inanıyorum."