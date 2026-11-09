Belçika Savunma Bakanı Francken 51. Filo'yu 37 yıllık aranın ardından yeniden kuruyor

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, artan tehditlere karşı Soğuk Savaş'ın ardından dağıtılan 51. Filo hava savunma birliğinin yeniden kurulacağını bildirdi.

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Belçika Hava Kuvvetlerinin bugün yeni bir sayfa açacağına dikkati çeken Francken, "Kraliyet Askeri Akademisinde düzenlenen törenle, 37 yıllık aranın ardından 51. Filo yeniden kuruluyor. Geçmişte olduğu gibi bu birlik, hava savunmamızdan sorumlu olacak." ifadelerini kullandı.

Birliğin şimdilik Valon bölgesindeki Beauvechain'de konuşlanacağını belirten Francken, en geç 2032 yılına kadar da Flaman bölgesindeki Ursel'e taşınacağını kaydetti.

Francken, 51. Filo'nun 1959 yılında kurulduğunu, Soğuk Savaş döneminde NATO hava sahasının Sovyetler Birliği kaynaklı hava tehditlerine karşı korunmasına yardımcı olduğunu, 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından filonun dağıtıldığını anımsattı.

Belçika Savunma Bakanı, "Sonraki süreçte karadan havaya savunma kapasitemizin geri kalanı da ortadan kalktı. Bugün bu tarihi birimi yeniden faaliyete geçiriyoruz. Üstelik geçmiştekiyle aynı görevle, bizi havadan gelebilecek düşman saldırılarına karşı korumak." ifadelerini kullandı.

Savaşların giderek daha fazla insansız hava araçları (İHA) üzerinden yürütüldüğü bir dönemde tehdidin önemli ölçüde arttığına tanık olunduğunu vurgulayan Francken, Belçika'nın NATO ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarından Euroclear ve Swift'e, Anvers ve Zeebrugge limanlarına kadar çok sayıda stratejik altyapıya ev sahipliği yaptığına işaret etti.

"Yeni ve güçlü savunma sistemlerine acilen ihtiyacımız var"

Francken, "Kısacası, yeni ve güçlü savunma sistemlerine acilen, hem de acilen ihtiyacımız var." mesajını verdi.

Savunma Bakanlığının "Blue Dome" (Mavi Kubbe) projesi kapsamında çok katmanlı hava savunmasına yatırım yaptığını aktaran Francken, bu çerçevede 10 NASAMS füze sistemi, 20 Skyranger uçaksavar topu, 14 modern radar ve 54 komuta aracının envantere girmesini sağlayacak sözleşmenin de bugün imzalanacağını duyurdu.