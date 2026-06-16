Belediye Başkanına Tehdit: Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Belediye Başkanına Tehdit: Şüpheli Gözaltında

16.06.2026 00:08
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Dinar'da işten çıkarılan K.E., Belediye Başkanı Topçu'yu ve AK Parti İlçe Başkanı Demir'i tehdit etti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Belediye Başkanı Veysel Topçu ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Demir'e, işten çıkarıldığı gerekçesiyle tehdit ve hakarette bulunan şüpheli gözaltına alındı.

K.E. (32) önceden mevsimlik işçi olarak çalıştığı Dinar Belediyesinde Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun makamına gelerek "işten çıkarılmasını" gerekçe göstererek tehdit ve hakarette bulundu.

Belediyeden ayrıldığı sırada K.E, avluda karşılaştığı AK Parti Dinar İlçe Başkanı Hüseyin Demir'le de aynı konuda tartıştı. Demir'e tehdit ve hakaretlerde bulunan K.E, bazı vatandaşların araya girmesiyle belediyeden uzaklaştırıldı.

Belediye Başkanı Veysel Topçu, avukatı aracılığıyla K.E'den şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan K.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanına Tehdit: Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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