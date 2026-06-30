Belediye Başkanları Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
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Belediye Başkanları Davasında Yeni Gelişmeler

30.06.2026 18:56
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Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü davasında 200 sanığın yargılandığı duruşma sona erdi, tahliyeler oldu.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 41. duruşması sona erdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalar alındı.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklardan eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, tutukluluğunun 370'inci gününde tahliye edilerek, özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.

Bunun kendisi için çok kıymetli olduğunu ancak tamamen suçsuz bir şekilde 1 yıl 5 gün cezaevinde kaldığı gerçeğini değiştirmediğini belirten Anıl, "İddia makamının mütalaasında, suç örgütü üyesi olmadığımdan dolayı beraatıma karar verilmesi ve bazı eylemler yönünden tarafıma ceza verilmemesi yönündeki görüşüne aynen iştirak ediyorum. Sayın savcının tarafıma ceza isteminde bulunduğu tüm eylemlerde isnat edilen tüm suçlamaları reddediyorum." dedi.

Anıl, savunmasında, "Tüm eylemler yönünden aynı suçlamalar adeta bir kopyala-yapıştır şekliyle tüm suçlamalara altlık edilmiştir. Destek hizmetleri müdürü olarak kamu görevinin gereğini yerine getirmem, atılı suçları işlediğimin kanıtı değildir. Ben ve arkadaşlarım yasaklı olduğu bilinen hiçbir firmayla sözleşme imzalamadık. Ekonomik ve mali yeterliliği olmayan hiçbir firmanın teklifini değerlendirmedik. Kanun maddelerinin dışına çıkmadık. Yaklaşık maliyetin gizliliğini asla ihlal etmedik. Hiçbir yakınımız ihalelere katılmamıştır ya da hiç kimseden herhangi bir menfaat sağlamadık." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Fahri Aksoy, üzerine atılı hiçbir suçlamayı kabul etmediğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Bazı sanıkların avukatlarının da beyanlarının alınmasının ardından duruşma, yarına ertelendi.

Kaynak: AA

İhsan Aktaş, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanları Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika

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