Belediye Başkanları Görevden Uzaklaştırıldı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul'un Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ile Adana'nın Ceyhan ve Seyhan ilçelerinin belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul İli Avcılar İlçe Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

İstanbul İli Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Hasan Akgün; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/76021 sayılı dosyasında hakkında 'Rüşvet Almak ve İcbar Suretiyle İrtikap' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/895 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında 'Rüşvet Almak' suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/337 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

Adana İli Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir Aydar; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

Adana İli Seyhan İlçe Belediye Başkanı Oya Tekin; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır."