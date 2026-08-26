Belediye Başkanları Yargılandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davada bazı sanıklar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda pazartesi günü yapılan 60. duruşmada, davaya ilişkin kararını açıkladı.

Aziz İhsan Aktaş ile Baki Nugay'ın "örgüt kurma" suçundan beraatine karar veren mahkeme, 26 sanığın "örgüte üye olma", 4 sanığın ise "örgüte yardım etme" suçlarından beraatini kararlaştırdı.

Heyet, Rıza Akpolat'ın eşi tutuksuz sanık Yeşim Akpolat'ı "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 781 bin 200 lira adli para cezasına çarptırdı. Akpolat'ın kayınbiraderi tutuksuz sanık Kazım Gökhan Yankılıç'ı "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 5 yıl hapis ile 1 milyon 111 bin lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, sanığa "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. ???????Ayrıca heyet, Bebek, Ortaköy ile Beykoz'daki 3 taşınmaz ile bir otomobilin müsaderesine karar verdi.

Rıza Akpolat'ın akrabası olan tutuksuz sanık Burak Kangal'ı "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ile 625 bin lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, Akpolat'ın baldızı tutuksuz sanık Çiğdem Yankılıç Kangal'ı da aynı suçtan 1 yıl 8 ay hapis ile 312 bin 500 lira adli para cezasına çarptırarak, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Heyet ayrıca, Beykoz'daki bir taşınmazın da müsadere edilmesini kararlaştırdı.

Görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı "ihaleye fesat karıştırma", "2 kez rüşvet" ve "aklama" suçlarından toplam 23 yıl 7 gün hapis cezasına çarptıran heyet, ayrıca 4 milyon 882 bin 500 lira adli para cezasına mahkum etti.

Aktaş ailesine verilen cezalar

Kararda, tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'a ait şirketler üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına ve iadesine hükmedilirken, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası alan sanığın 2 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmasının yasaklanmasına karar verildi.

Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi tutuksuz sanık Doğan Aktaş "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı ve sanığın 2 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmasının yasaklanması kararlaştırıldı.

Heyet, Aktaş'ın oğlu tutuksuz sanık Metin Aktaş ile akrabaları olan tutuksuz sanıklar Ayşegül Ünal ile Hamit Ünal'ı "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 1'er yıl 8'er ay hapis cezasına mahkum ederek, haklarında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme, Aktaş'ın kardeşleri olan tutuksuz sanıklar Tekin ve Ramazan Murat Aktaş'ı aynı suçtan 2'şer yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırarak, bu sanıkların 2 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmasının yasaklanmasına hükmetti.

Heyet, Aktaş'ın kardeşi tutuksuz sanık Özkan Aktaş, yeğeni tutuksuz sanık Ferhat Aktaş ve akrabası tutuksuz sanık Üveys Ünal'ın üzerlerine atılı suçlardan beraatlerine karar verdi.

Mahkeme, tahliye edilen Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ı "rüşvet almak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Kayhan ile tahliye edilen Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Başka suçtan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ı "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapisle cezalandıran heyet, tutuksuz sanık iş insanı Baki Nugay'ın üzerine atılı bazı suçlardan beraatine, bazı suçlar içinse pişmanlık gösterdiğinin ve yetkili makamları bilgilendirdiğinin anlaşılması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Davada, görevlerinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 71 sanığın farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına karar veren heyet, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de arasında olduğu 127 sanığın üzerlerine atılı suçlardan beraatine karar verdi.

Bazı sanıklara verilen cezalarda hükmün açıklanması geri bırakılırken, bir kısım sanıklar için de bazı suçlardan ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Heyet, 2 sanığın ise dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

Gerekçeli kararın bir suretinin Hazine ve Maliye Bakanlığına, ilgili belediyeler ile Valilik makamlarına gönderilmesine karar veren mahkeme, kararla ilgili istinaf yolunun açık olduğunu bildirdi.

Bu arada görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar "rüşvet" suçundan 6 yıl 3 ay, aynı suçtan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 8 yıl 4 ay, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara 6 yıl 8 ay, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ayrıca, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edilip, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.