Netanyahu: Seçimi kaybedeceğiz endişesi - Son Dakika
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Netanyahu: Seçimi kaybedeceğiz endişesi

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Netanyahu, Likud Partisi'nin oy kaybı yaşadığını ve yaklaşan seçimleri kaybetme korkusu taşıdığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kapalı kapılar arkasında gerçekleştirdiği görüşmelerde, partisinin oy kaybına uğradığını ve durumun değişmemesi halinde yaklaşan genel seçimleri kaybedeceklerini söylediği bildirildi.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde düzenlediği basına kapalı toplantılarda partisinin durumunu değerlendirdi.

Haberde, Netanyahu'nun "10 sandalye kaybettik ve bunları nasıl geri kazanacağımızı bilmiyorum." ifadelerini kullandığı ve durum değişmediği takdirde iktidardaki Likud Partisinin seçimleri kaybedeceğini dile getirdiği aktarıldı.

Netanyahu'nun yürütülecek seçim kampanyasının niteliğini henüz belirleyemediği kaydedilen haberde, İsrail Başbakanı'nın kendi lehine görünen kamuoyu araştırmalarına şüpheyle yaklaştığı ve partisinin durumunun anketlere yansıyandan daha kötü olduğuna inandığı belirtildi.

Likud Partisinden iddialara yalanlama

Söz konusu iddialarla ilgili KAN'a açıklamada bulunan Likud Partisi ise haberin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Açıklamada, "Yalan haber. Yanlış anketlere bakıyorsunuz. Likud, Binyamin Netanyahu liderliğinde seçimleri kazanacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

İsrail basınında yer alan farklı anketler, Gadi Eisenkot liderliğindeki "Yashar" Partisinin öne çıktığını ve Likud'un gerilediğini gösterirken, sağ kanada yakın yayın organlarının anketlerinde ise Netanyahu lehine sonuçlar yer alıyor.

Anketlere göre muhalefet önde

İsrail'deki Kanal13 televizyonu tarafından yapılan son ankete göre, seçimlerin bugün yapılması halinde Eisenkot'un partisi 24, Netanyahu'nun Likud Partisi ise 19 milletvekili çıkarıyor.

Anket sonuçları, Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun 57, Netanyahu liderliğindeki koalisyon blokunun 48 ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin 15 sandalyeye ulaşacağını gösteriyor.

İsrail'de hükümet kurabilmek için 120 sandalyeli mecliste en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Aynı ankette yer alan "Başbakanlığa uygunluk" sorusuna katılanların yüzde 46'sı Eisenkot yanıtını verirken, Netanyahu'ya destek yüzde 35'te kaldı.

Katılımcıların yüzde 19'u ise kararsız olduğunu belirtti.

Hakkında yolsuzluk iddiaları ve Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) çıkardığı tutuklama talebi bulunan 76 yaşındaki Netanyahu, Aralık 2022'den bu yana İsrail tarihinin "en aşırı sağcı" hükümetine başkanlık ediyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, Likud, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: Seçimi kaybedeceğiz endişesi - Son Dakika

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