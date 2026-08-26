Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde! - Son Dakika
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Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!

Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi\'nde!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Lyon takımını deplasmanda 2-1 yenerek rakibine toplam skorda 3-2 üstünlük kurdu ve 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımı ile karşı karşıya geldi. Groupama'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi.

EDERSON'DAN KORNERE GİTTİ

8. dakikada Fenerbahçe savunmadan çıkmakta zorlanınca Olimpik Lyonlu oyuncular meşin yuvarlağı kapıp soldan atağa katılan Fofana'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson uzanarak topu kornere çeldi.

FENERBAHÇE VEDAT İLE ÖNDE

24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Vedat Muric kafayı vurdu, top kaleci Greif'ten döndü. Muric kaleciden dönen topu yeniden önünde buldu. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda top ağlarla buluştu.

FRANSA'DA FARK İKİYE ÇIKTI

28. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kazanılan korner atışında topun başına geçen Greenwood uzak direğe ortaladı. Kale sahası içinde savunmadan önce kafayı vuran Archie Brown yakın mesafeden topu filelere gönderdi.

LYON GOLE YAKLAŞTI

35. dakikada Olimpik Lyon gole yaklaştı. Soldan kazanılan korner atışında Maitland-Niles kale sahasına ortaladı. Bu noktada yükselen Muric'in ters vuruşunda top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

HARİKASIN EDERSON!

41. dakikada Maitland-Niles'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Morton bekletmeden çok sert vurdu, kaleci Ederson uzanarak gole izin vermedi.

EDERSON YİNE GOLE İZİN VERMEDİ

Mücadelenin 58. dakikasındaki Lyon atağında Openda ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunu yaptı, soluna uzanan kaleci Ederson topu kurtardı.

LYON ARADIĞI GOLÜ BULDU

61. dakikada skor 2-1 oldu. Lyon atağında Miatland-Niles sağ kanattan ortaladı, arka direkte bulunan Fofana sol ayağıyla tek dokunuş yaptı ve meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti.

LYON'UN GOLLERİ ÜST ÜSTE İPTAL

Lyon'un 64. dakikada Openda ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle, 71. dakikada Boudache ile bulduğu gol ise faul nedeniyle geçerli olmadı. 

FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte iki maç sonunda rakibine 3-2 üstünlük kuran sarı-lacivertliler, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başardı. Lyon ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. 

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Son Dakika Spor Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Tebrikler fenerbahçe 6 1 Yanıtla
  • Can Gönül Can Gönül:
    Tebrikler Fenerbahçemmmmm..... 5 1 Yanıtla
  • Mediha214747 Mediha214747:
    tebrikler takım 5 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Eski Lyon değil 1 5 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ender kervanvioflu koosss meydanda hemde 24 kisi 1 2 Yanıtla
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