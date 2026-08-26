Şampiyonlar Ligi\'ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu

Murat Bilazer:

Bir Trabzonsporlu olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı gösteren Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum. Şampiyonlar liginde başarılar diliyorum.Her şeyden önce yerli ve milli duruşumuzu her zaman ve her yerde göstermek durumundayız. Darısı yarın gece Trabzonspor'umuzun başına diyoruz.Umarız biz de UEFA Avrupa Ligi'ne katılırız. Galatasaray ve Beşiktaş takımlarımıza da Avrupa yolculuğunda başarılar dileriz. Ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine şüphem yok ve böyle umuyoruz.