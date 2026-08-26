Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu

Şampiyonlar Ligi\'ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu
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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımını 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Fenerbahçe bu zaferle birlikte turnuvaya katılım bedeli olan 18.62 milyon Euro'luk gelirin sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa'nın güçlü ekibi Olimpik Lyon’a konuk oldu. Kadıköy’deki ilk maçta 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmandaki mükemmel oyunuyla rakibini 2-1 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi’ne yazdırdı.

TARİHİ BAŞARI VE DEV GELİR

Saha içindeki muazzam zafer, sarı-lacivertli kulübe finansal anlamda da dev bir katkı sağladı. Devler Ligi biletini cebine koyan Fenerbahçe, turnuvaya ayak basma ücreti olan 18 milyon 620 bin Euro’luk dev katılım bedelini kasasına koymayı garantiledi. Fenerbahçe, play-off turuna kalarak daha önce de 4 milyon 300 bin Euro kazanmıştı. 

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖDÜLLERİ

UEFA'nın açıkladığı verilere göre Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonun ödül sistemi şöyle:

  • Katılım: 18.62 milyon euro
  • Galibiyet: 2.1 milyon euro
  • Beraberik: 700 bin euro
  • Son 16 play-off: 1 milyon euro
  • Son 16 turu: 11 milyon euro
  • Çeyrek final: 12.5 milyon euro
  • Yarı final: 15 milyon euro
  • Final: 18.5 milyon euro
  • Şampiyonluk: 6.5 milyon euro

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Fransa, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serkan Yalçın Serkan Yalçın:
    bu galibiyet Lyon takımına destek veren okul çocuklarına gelsin 11 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Hayrını görmesin 3 7 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    niye sen Fransız mısın nesin 5 1
  • Mahmut Tuğtağ Mahmut Tuğtağ:
    Ömrümde ilk defa Fenerbahçe’nin galip gelmesini istedim helal olsun 5 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ender kervanvioflu yetis meydanda 24 Kisi birden 2 4 Yanıtla
  • Murat Bilazer Murat Bilazer:
    Bir Trabzonsporlu olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı gösteren Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum. Şampiyonlar liginde başarılar diliyorum.Her şeyden önce yerli ve milli duruşumuzu her zaman ve her yerde göstermek durumundayız. Darısı yarın gece Trabzonspor'umuzun başına diyoruz.Umarız biz de UEFA Avrupa Ligi'ne katılırız. Galatasaray ve Beşiktaş takımlarımıza da Avrupa yolculuğunda başarılar dileriz. Ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine şüphem yok ve böyle umuyoruz. 1 1 Yanıtla
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