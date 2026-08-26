Yolda Çarpılan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yolda Çarpılan Kadın Hayatını Kaybetti

Yolda Çarpılan Kadın Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil çarpması sonucu 60 yaşındaki Gülay Çıbık hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Gülay Çıbık (60), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.10 sıralarında İmamköy Mahallesi Gölcük mevkisinde meydana geldi. Aydın-Denizli kara yolu üzerinde seyir halinde olan S.Ç. (19) idaresindeki 09 EN 365 plakalı otomobil,yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay Çıbık'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çıbık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çıbık'ın cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri sürücü S.Ç.'yi gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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