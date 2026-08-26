Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor

İran ile ABD arasındaki krizin yumuşamaya başlaması ve uluslararası petrol piyasalarındaki düşüş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uluslararası piyasalardaki bu aşağı yönlü hareketin ardından motorinin litre fiyatında büyük bir indirim beklentisi oluştu.

İNDİRİM BU GECE YARISI GELİYOR

Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, motorinin litre fiyatına tam 4 TL tutarında bir indirim yapılması öngörülüyor. Beklenen bu dev indirimin, 26 Ağustos'u 27 Ağustos'a bağlayan gece saat 00.01'den itibaren pompa fiyatlarında geçerli olması bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYATLAR 80 LİRA BANDINA İNECEK

İndirim kararı öncesindeki mevcut tabloya bakıldığında motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 82,73 TL, Anadolu Yakası'nda ise 82,58 TL seviyelerinde bulunuyor. Başkent Ankara'da 83,83 TL, İzmir'de ise 84,12 TL'den satılan motorin fiyatlarının, 4 TL'lik indirimin tabelalara yansımasıyla birlikte büyükşehirlerde yeniden 80 TL seviyelerine gerileyeceği hesaplanıyor.