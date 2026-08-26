Süper maçlar oynandı! İşte Şampiyonlar Ligi\'ne yükselen 3 takım

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş heyecanı başladı. Gecenin oynanan 3 karşılaşmasının ardından Sabah, Bodo/Glimt ve LASK, rakiplerini eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.

SABAH TARİH YAZDI

Azerbaycan temsilcisi Sabah, ilk maçta 5-2 mağlup ettiği Hapoel Beer-Sheva'ya rövanşta 2-1 kaybetmesine rağmen toplamda 6-4'lük skorla tur atladı. Sabah böylece tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.

BODO/GLIMT RAHAT GEÇTİ

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, ilk karşılaşmada NEC Nijmegen'i 3-0 mağlup etmişti. Rövanşı da 3-1 kazanan Bodo/Glimt, toplamda 6-1'lik skorla adını lig aşamasına yazdırdı.

LASK'TAN UZATMALARDA TUR

Gecenin dikkat çeken eşleşmelerinden birinde LASK ile Celtic karşı karşıya geldi. İlk maçı 5-1 kazanan Celtic, rövanşta LASK'a 3-0 mağlup oldu. Toplam skorun eşitlenmesiyle uzatmalara giden mücadelede tur biletini alan taraf Avusturya temsilcisi LASK oldu.

GECENİN SONUÇLARI