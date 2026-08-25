Asırlık Çınar 5 Kuşak Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asırlık Çınar 5 Kuşak Gördü

Asırlık Çınar 5 Kuşak Gördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

100 yaşındaki Hanuf Domrul, 171 kişilik ailesiyle tarihe tanıklık ediyor. Kızıyla birlikte yaşıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ve resmi kayıtlarda 1926 doğumlu olan 100 yaşındaki Hanuf Domrul, torununun torununu 5 kuşak görerek tarihe tanıklık ediyor. Kızının desteğiyle hayata tutunan asırlık çınar, geride kalan ömründe 171 kişilik aileye sahip oldu.

Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden Hanuf Domrul, 1967 doğumlu olan kızı Fatma Domrul Sağır ile birlikte hayata tutunuyor. İlerleyen yaşına rağmen sağlığıyla dikkat çeken Domrul, seferberlik yıllarından Atatürk dönemine, Türkiye-Suriye sınırının çizilmesinden günümüze kadar pek çok tarihi döneme canlı tanıklık ederek geçmişi zorlukla da olsa hatırlıyor. Domrul'un 3 kızı ve 4 erkek çocuğundan dünyaya gelen torunlarıyla birlikte 171 kişilik ailesi oldu.

Doğduğu günden bu yana annesinin yanından bir an olsun ayrılmayan ve bakımını sevgiyle üstlenen kızı Fatma Dumrul Sağır, "Annem kimliğe göre 100 yaşında ama 10 yaşındayken kimliği çıkartılmış. Resmi olmayan kayıtlara göre 110 yaşında. Seferberlik zamanını görmüş, Atatürk'ün dönemini görmüş. Suriye ve Türkiye sınırının araya taş konularak ayrıldığını görmüş. 3 kızı ve 4 oğlu var. Annem, torununun torununu gördü. Çocukları, torunları ve torunlarının aileleriyle 171 kişilik aileye sahip. Annem alzaymır hastası ve başka bir hastalığı yok. Sağlık durumu çok şükür çok iyi; tansiyon, şeker veya kolesterolü yok. İştahı yerinde ve sohbeti çok güzel. Annem benim evimin bereketi. Doğduğumdan beri annemin yanındayım, hiçbir zaman ayrılmadım. Herkes annesinin kıymetini bilsin, kurban olurum. Rabbim annemi başımızdan eksik etmesin. Herkes annesinin kıymetini bilsin ve hiç kimse annesini yalnızlığa terk etmesin. Anne evde huzurdur, berekettir ve mutluluktur. Annem bana baktı, ben de anneme bakıyorum" dedi.

Kızına dua eden Hanuf Domrul ise, "Rabbim seni eksik etmesin. Sen olmasan ben ölürüm. Kızım bana bakıyor. Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Çınar, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Asırlık Çınar 5 Kuşak Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melis Sezen rotayı yeşil sahalara çevirdi Melis Sezen rotayı yeşil sahalara çevirdi
İdris Naim Şahin’e tahsisli iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi İdris Naim Şahin'e tahsisli iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi
Yıldız isim Beşiktaş’a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor Yıldız isim Beşiktaş'a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor
Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa’da mücadele edecek Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da mücadele edecek
Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk açıklama Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk açıklama
Aziz İhsan Aktaş davasında karar İki isim örgüt suçlamasından beraat etti Aziz İhsan Aktaş davasında karar! İki isim örgüt suçlamasından beraat etti

10:35
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:30
Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim
Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim!
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
10:04
DinamikPay’a el konuldu 13 kişi gözaltında
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında
09:41
ABD’den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 10:54:09. #7.12#
SON DAKİKA: Asırlık Çınar 5 Kuşak Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.